Представители разных национальностей Украины требуют свое министерство

У Києві громадське об’єднання «За взаємопорозуміння та прогрес» за підтримки Ради національних спільнот України та її голови Ашота Аванесяна, провели конференцію «Стан дотримання прав людини представників різних національностей України» за участю народного депутата України ще діючого 8-го скликання Олега Велікіна, народного депутата України нового 9-го скликання Віктора Чорного, народного депутату України 4-х попередніх скликань, президента «Румунської спільноти України» Івана Попеску.

Також у заході прийняли участь Весела Залогіна - член правління ГО "Рада національних спільнот України" (болгарська діаспора), Мехрібан Салманова - голова Сумської обласної регіональної організації Конгресу азербайджанців України, Петро Григориченко голова Конгресу ромів України, Михайло Медвідь та Іван Устіч - представники ГО «Закарпатський край», Наталія Варич-Ан - віце-президент Асоціації корейців України, Олег Александров - представник Міжнародної асоціації корінних народів України, Салах Закут - голова правління ГО «Арабський дім», Давид Мерабішвілі - представник грузинської діаспори, Дамір Мусаєв - голова організації кримських-татар переселенців м. Києва, Роль Михайло - головний редактор інформаційно-аналітичної газети «Національний діалог» Ради національних спільнот України (угорська діаспора), а також науковці, активісти, члени правозахисних та інших національних культурних організацій євреїв та інгушів.

На заході був присутній секретар посольства Держави Палестина.

Учасники відзначили відсутність конкретних кроків з боку нового Президента України та старої Верховної Ради України щодо доведення ступеня захисту прав людини і основних свобод незалежно від національності до європейського рівня. Ситуація далека від ідеальної і викликає багато нарікань з боку країн ЄС, ОБСЄ та Ради Європи. Багато в чому це викликано тим, що влада робить недостатньо для розвитку культурних можливостей і гарантування прав людини незалежно від національності і раси. Окремо було відзначено, що ситуацію погіршила проблема скорочення можливостей використання мов різних національностей, що йде врозріз із заявами Президента України В.Зеленського про недопущення поділу громадян України.

Новобраний народний депутат Віктор Чорний у виступі відзначив, що це відбувається через те, що в державі відсутній уповноважений державний орган, який безпосередньо відповідальний за дотримання прав представників різних національностей. Він запропонував ідею створення Міністерства у справах національностей України, яке раніше вже існувало в державі.

Народний депутат України ще діючого скликання Олег Велікін підтримав зазначену пропозицію та наголосив на важливості того, щоб бюджет України передбачав фінансування даного органу.

Народний депутат України 4-х попередніх скликань, Президент «Румунської спільноти України» Іван Попеску, а також присутні представники громадської організації "Рада національних спільнот України", Конгресу азербайджанців України, Конгресу ромів України, ГО «Закарпатський край», Асоціації корейців України, Міжнародної асоціації корінних народів України, ГО «Арабський дім», інформаційно-аналітичної газети «Національний діалог», діаспор та інші запропонували звернутися до Президента України та Верховної Ради України з пропозицією створити Міністерство у справах національностей, яке виключно відповідало би за проблеми представників різних національностей, їх права і свободи незалежно від національності і раси, як це гарантовано Конституцією України.