СМИ: На 210-м избирательном округе устраивают искусственное противостояние

Борис Приходько програв вибори по 210 виборчому округу в м. Прилуки. Але банкір, що витратив мільйони на підкуп виборців, здаватися не збирається. Організовуються проплачені мітинги та звозяться молодики крепкої статури, стверджує Інтернет-видання «Аргументум».

Як повідомляє видання, 24 липня Борис Приходько влаштував шоу під назвою "Ми вимагаємо перерахунку голосів", в якому, окрім нього, взяли участь ще троє кандидатів. Дивно було бачити в одній компанії з банкіром кандидатів від "Слуги народу", "Європейська солідарність" та "Сила і Честь". Спільне між ними лише одне. Всі вони виступали технічними кандидатами самовисуванця Бориса Приходька і про це вже писали ЗМІ. Дмитро Пахомов від "Слуги народу" отримав найгірший результат в області і в продовж усієї передвиборчої гонки просидів дома та жодної заяви не зробив.

На фото Василь Малик "Європейська солідарність", Дмитро Пахомов "Слуга народу", Борис Приходько, Віталій Лічман "Сила і Честь"

«А говорити було про що, бо від Приходька була розгорнута ціла "сітка" по скупці голосів. В день виборів поліція зафіксувала, як під виглядом праймерізу, люди Приходька відмічали по спеціальним талонам, хто прийшов віддати свій голос. Мовчав і інший кандидат від "Сила і Честь" Віталій Лічман. А от коли банкір програв, він, як і Пахомов, обурився результатом і забажав чесних виборів з перерахунком голосів.

Наразі цей квартет на чолі з банкіром Приходько розкрився і нарешті демонструє єдність в прагненні зірвати вибори», - підкреслює «Аргументум».

Видання нагадує, що Борис Приходько в 2014 році був заарештований прокуратурою за справою в розкраданні 2 мільярдів кредиту Брокбізнесбанку. Але, через 3 місяці, його відпустили і по сьогодні не відомо доля цієї надгучної справи з розкрадання державних коштів.