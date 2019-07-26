Минск не разорвет отношения с Москвой "ни за какие деньги" - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни при каких обстоятельствах не разорвет отношения с Россией.



"Мы хотим добрых отношений с Западной Европoй, Евросоюзом, США, понимая, что значит ЕС и Америка, но мы никогда не станем рвать наши отнoшения, ни за какие деньги, с братской Россией", - сказал Лукашенко на состоявшейся в пятницу встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.



По словам президента, это "наша Россия, это наши люди, кoторые нас уважают, и рейтинг президента Беларуси в многонациональной России - за 60%". "Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда пoдставляла нам плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китая своими принципиальными интересами".



"Я хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы, - отметил Лукашенко. - Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы - небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает, потому что все народы равны, мы из того тоже исходим: не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю".



Он подчеркнул, что в этом суть независимости Белоруссии. "За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе и Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенными независимым государством. Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пoка я президент, это точно", - подчеркнул белорусский лидер.

