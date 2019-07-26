Почему выгодно оплачивать «коммуналку» с мобильного счета?

Оплата счетов за коммунальные услуги — дело обязательное. Люди, ведущие активный образ жизни и зависящие от рабочего графика, не понаслышке знают, как бывает сложно выкроить несколько часов на поход в банк. Благодаря современным технологиям появилась возможность оплачивать коммуналку деньгами на мобильном счету, не отрываясь от работы или домашних обязанностей. Рассказываем, почему стоит начать пользоваться услугой «Смарт-Гроші» от Киевстар уже сейчас, и как осуществить платеж.

5 причин платить за коммунальные услуги мобильными деньгами

Оплата «коммуналки» с помощью мобильного счета — рациональное решение для молодых родителей, людей преклонного возраста и тех, у кого день расписан поминутно. Этот вариант привлекает такими преимуществами:

Чтобы оплатить коммуналку не нужно идти в банк или искать ближайший терминал на Google-карте. Достаточно иметь на счету нужную сумму и пару минут свободного времени.

Привязывать платежную карту к номеру телефона не придется. Телефон де-факто становится «мобильным кошельком», который можно использовать не только для оплаты коммунальных услуг, но и покупок в интернете, электронных билетов, онлайн-игр, билетов в транспорте.

Участники транзакции не рискуют своими деньгами. Безопасность платежей гарантирована современными протоколами защиты информации в интернете и средствами генерации одноразовых паролей.

Деньги на счет зачисляются в течение нескольких минут. В редких случаях процесс может затянуться до 48 часов.

Можно создать шаблон платежа. В последующем, достаточно редактировать показания счетчиков и сумму, а реквизиты будут при проставляться автоматически.

Как оплачивать услугу: краткий ликбез

Чтобы заплатить за коммуналку мобильными деньгами, необходимо перейти на сайт money.kyivstar.ua и выбрать в меню раздел «Смарт-Гроші». На странице можно посмотреть все услуги, которые предоставляет сервис. Выберите «Коммунальные услуги», а после — нужный сервис. Сэкономить время поможет строка быстрого поиска, в которую достаточно ввести наименование сервиса. Заполните форму, указав номер личного счета и другие необходимые данные.

Оплата также производится через СМС. Отправьте короткое сообщение на номер 802, указав код услуги (37717), номер счета и сумму. Обратите внимание, что данные вводятся через пробел. Еще один способ — скачать мобильное приложение «Смарт-Гроші» в Play Market или App Store.

Оплатить квитанцию можно в любое время — ночью, рано утром, в рабочий или выходной день. Сумма разового платежа не должна превышать 3 000 гривен. Всего раз попробовав оплатить коммуналку посредством этого прогрессивного метода, вы больше не захотите стоять в очередях каждый месяц!