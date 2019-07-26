В Украине на выходных будет жарко

В ближайшие сутки, 27 июля, над Украиной будет господствовать теплая на западе и востоке страны неустойчивая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В южной части, большинстве центральных, Киевской и Черниговской областей без осадков, на остальной территории местами кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей около 20°; днем 24-29°, на юге страны до 32°. В Киеве - без осадков; температура ночью 16-18°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 июля самая высокая температура днем была +37,1 в 1909 году, самая низкая ночью +7,8 в 1898 году.



28 июля в Украине преимущественно сухая и жаркая погода с температурой ночью 16-22°, днем 28-34°; лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами грозовые дожди.



В Киеве - сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-20°, днем около 30°. Слабый ветер переменных направлений.



26 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-26°, возле Одессы и Приморского 22°, в Днепре в пределах Киева 22°.

