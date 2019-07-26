Кличко называет незаконным возможное разделение должностей мэра Киева и главы КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко называет инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы Киевской городской государственной администрации противоречащими законодательству и намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации.



"Такие шаги противоречат ключевому закону – Конституции, и закону о столице… Если такие шаги будут сделаны, я будут отстаивать не свои интересы – право киевлян выбирать руководителя города - исключительно в правовом поле", - заявил Кличко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.



Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.



"Сейчас пытаются жонглировать статьями Основного закона, закона о столице, кстати, измененного Януковичем, рассказать, что это законно. Напомню, что Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом о столице", - напомнил мэр Киева, уточнив, что согласно этому порядку, главой КГГА назначается мэр украинской столицы, избранный на местных выборах.



Кличко также отметил, что практика выборов местной власти является европейской, а назначение кого-либо на эти должности ей противоречит.

