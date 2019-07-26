Посол Евросоюза назвал главную проблему САП

Главной проблемой Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) является ее нынешний руководитель Назар Холодницкий. Об этом сказал посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает Европейская правда в пятницу, 26 июля.



Отвечая на вопрос, нужен ли перезапуск антикоррупционных органов для более эффективной их работы, посол заявил: "Что же касается САП – здесь ясно, что проблемы связаны лично с господином Холодницким. Не моя работа решать, надо ли его менять или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способен поддерживать хорошее сотрудничество с НАБУ, чего сейчас нет".



Мингарелли также выразил свое мнение по поводу работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).



"Большинство людей, которые в этом разбираются, считают, что НАБУ работает в целом хорошо, и у меня нет никакой причины сомневаться в этом", – отметил диплмат.

