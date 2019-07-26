ВР помолодела в среднем на 7,4 года

Состав помолодеет в среднем на 7,4 года, ведь новоизбранных будущих нардепов возрасте 21-45 лет увеличилось в среднем на 26%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на гражданскую сеть "ОПОРА".



Кроме того, Верховная Рада 9-го созыва обновится на 80,4%.



342 новоизбранных парламентария стали депутатами впервые. Больше всего депутатов, работавших в предыдущем созыве, имеют в своем составе партии "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (по 17). Еще 16 парламентариев прошли по спискам партии "Батькивщина". Кроме того, еще 32 народных депутата сумели переизбраться в парламент по мажоритарке. Другие две политические силы: "Слуга народа" и "Голос" - бывших депутатов с 8-го созыва в своих списках не было.

