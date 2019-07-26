ЕС начинает консультации о будущем Восточного партнерства

Институции Европейского Союза начинают широкие и всеохватывающие структурированные консультации о будущем стратегическом направлении Восточного партнерства (ВП). Как говорится в пресс-релизе Европейской комиссии, распространенном в пятницу в Брюсселе, заинтересованные стороны могут представить свое мнение об основах политики ВП на период после 2020 года до 31 октября 2019 года.



В ЕК напомнили, что по случаю 10-й годовщины ВП в Брюсселе 14 мая состоялась конференция высокого уровня, на которой президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер начал обсуждение будущего Восточного партнерства.



"В этом контексте Европейский совет поручил Комиссии и Европейской службе внешних действий представить предложения о будущем Восточного партнерства. Государствам-членам и странам-партнерам ВП, международным организациям, международным финансовым институтам, гражданскому обществу, бизнесу и частному сектору, научным кругам, аналитическим центрам, молодежи, СМИ и другим заинтересованным сторонам предлагается поделиться своим мнением о новых основах политики на период после 2020 года на специальном веб-сайте до 31 октября 2019 года", - детализируется в сообщении.



Также в течение этого периода в странах-партнерах и в ЕС будут также проведены специальные консультационные мероприятия.



Участниками ВП являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

