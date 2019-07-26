Тарифы Укртрансгаза увеличиваются на 45%

С 1 августа 2019 года тарифы АО "Укртрансгаз" на закачку и отбор газа возрастут почти на 45% согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).



Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.



“С 01 августа 2019 года тариф на закачку природного газа в ПХГ (подземные хранилища газа — ред.) составит 93,3 грн/1000 кубометров в сутки (без НДС), а на отбор – 97,2 грн/1000 кубометров в сутки (без НДС). При этом тариф на услуги по хранению останется без изменений – 0,172 грн/1000 кубометров в сутки”, - говорится в сообщении.



Действующий тариф на закачку природного газа в ПХГ сейчас составляет 64,40 грн за 1 тыс. кубометров, на отбор — 67,1 грн за тыс. кубометров.



Также Укртрансгаз сообщил, что изменения тарифов на услуги по закачке и отбору природного газа состоятся согласно с постановлением НКР"КE №1480 от 18 июля 2019 года, которое обнародовано в выпуске газеты «Урядовый курьер» от 23 июля 2019 года.



Директор ООО "Оператор газотранспортной системы" Сергей Макогон подчеркнул, что новые тарифы — это менее 1% в цене газа.

