Как выбрать хорошую няню?

К выбору няни нужно подходить очень обстоятельно, ведь этот человек будет находиться подле вашего ребенка почти каждый день. Няня не только заботится о базовых потребностях чада, но и воспитывает малыша. Естественно, такой человек должен на все сто соответствовать вашим представлениям об идеальном воспитателе.



Когда вам потребуются услуги няни

Причина найма специального работника довольно проста – это банальная нехватка времени у родителей, либо отсутствие возможности присматривать за ребенком. В таких случаях, в зависимости от того, на какой период времени и на какие дни требуется няня (а она может приходить ежедневно, на несколько часов, через день или вообще ночевать в вашем доме) и стоит подбирать человека.

Но какие критерии, выбирая услуги няни в Киеве, стоит рассматривать в первую очередь?

Опыт работы говорит о многом. Если работница уже успешно нянчила малышей, а также имеет соответствующее образование (педагогическое, психологическое с уклоном на работу с малышами), то это будет огромным плюсом к данной кандидатуре. Ведь и детки бывают разные, а подход к ним няня должна уметь найти всегда. Возраст – не менее важен. И дело тут не в опыте, ведь хорошими нянями могут быть и очень молоденькие девушки. Важно то, как работница справится с непоседливым малышом, который может целый день резвиться. И хорошо, если непослушный ребенок активничает дома, другое дело – когда няня выходит с малышом на прогулку, где факторов риска в виде проезжей части, уличных животных и т.д. намного больше. Пожилая няня, даже имея полувековой опыт «надзора» за детьми, может и не угнаться за бегущим под машину проказником. Характер и темперамент – как главный критерий. Мы не говорим про психическую уравновешенность – она будет у всех кандидаток, подобранных в авторитетных сервисах по подбору персонала. Все дело в том, как кандидатка будет реагировать на ребенка, и какие сигналы тот будет получать от нее каждый день. Важно понимать, что няня со спокойным характером, умеющая стоически переносить все выходки ребенка, подойдет намного больше повышающей на него голос женщины. А ведь реакция взрослых на определенные действия откладывает отпечаток в психике ребенка.

Помимо основных требований к няне, у нее должна быть и простая любовь к детям, порядочность, опрятность и коммуникационные навыки. Все это вы увидите во время собеседования, что даст возможность охарактеризовать кандидата уже после первого общения.