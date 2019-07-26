Выстрел в Сараево или Завтра была война

В пылу выборов затерялась важная историческая дата: 28 июля 1914 года, 105 лет назад, началась Первая мировая война. Может, мы считаем, что это не наша война и потому о ней не вспоминаем? Хотя сотни тысяч погибших и более миллиона получивших увечья украинцев — чем не повод вспомнить? Тем более, это первая война ХХ века, когда наши земляки воевали друг с другом в армиях стран-противников.



Посчитать численность мобилизованных украинцев во время Первой мировой войны фактически нереально. Есть приблизительные данные, что через русскую армию прошли от 3,5 до 4 млн. наших земляков, через австро-венгерскую – от 250 до 700 тысяч.



Большинство оказались на российско-австрийско-германском фронте, который пролегал по территории Волыни, Галичины, Закарпатья, Подолья, Буковины, Бессарабии. Но в целом без их участия не обходился практически ни один театр военных действий.



По данным исторических исследований украинцы были задействованы в таких операциях, как Галицкая битва (1914), Зимняя битва в Карпатах (1915), стратегическое развитие Горлицького прорыва (1915), Брусиловский или же Луцкий прорыв (1916), "наступление Керенского" (1917), операция "Фаустшлаг" (1918).



"Австрийские" украинцы массово воевали на Балканах, в северной Италии, на флоте в Средиземноморье. "Русские" украинцы – на всем пространстве от Балтийского до Черного морей, в Закавказье и в Иране, в составе экспедиционного корпуса в Македонии и северной Франции. Представители украинской диаспоры сражались в рядах армий Канады, Австралии, США.



Но, прямо скажем, в этой войне украинские интересы не принимались во внимание, создание УНР было следствием, но не причиной мирового хода истории. Как и крах всех национальных образований.



Что стало главным итогом Первой мировой? Одни историки считают, что победа Антанты. Другие — что Февральская и Октябрьская революции в Российской империи. Третьи называют распад Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской империй. Передел всех германских колоний между странами-победителями и Версальский договор. Для нас, как выходцев из СССР, ответ№2, пожалуй, самый актуальный.



Но все это было потом, спустя несколько кровавых лет, за которые мясорубка войны перемолола по всему миру более 70 млн человек. Именно столько, по официальным данным, участвовало в войне. В том числе 60 млн чел. в Европе. Из них погибло от 9 до 10 млн. Жертвы гражданского населения оцениваются дополнительно от 7 до 12 млн. человек; около 55 млн. человек получили ранения. В общем, цивилизованные нации знатно поистребляли ближнего своего.



А началось все, как пишут в учебниках, с противоречий между шестью великими державами — Германией, Австро-Венгрией, Италией, Францией, Великобританией и Россией.



Любопытно, что сначала канцлер Бисмарк, преобразуя Северогерманский союз в единую Германскую империю, заявлял об отсутствии у немцев каких-либо стремлений к политическому и экономическому господству в Европе. “Сильная Германия желает, чтобы её оставили в покое и дали развиваться в мире”, – говорил он.



Но никто этим словам не верил. И все медленно, но уверенно готовились к войне. В 1891 году Россия и Франция заключили военный союз под именем «Сердечное согласие» (фр. Entente Cordiale — Антанта). В 1897 году блок Антанты перерос в трёхстороннее соглашение между Англией, Америкой и Францией, известное как «Джентльменское». Англия официально примкнула к Антанте только в 1907 году.



Россия тем временем сосредоточилась на роли защитника всех славян на Балканах, действуя в союзе с Сербией. Этим тактические интересы России в Европе на тот момент ограничивались. А основное внимание уделялось проекту завоевания Константинополя и проливов, чтобы заодно спасти миллион армян-христиан. В апреле 1914 года Николай II утвердил рекомендации своего кабинета и поручил правительству принять все необходимые меры для того, чтобы при первой же возможности захватить Константинополь и проливы.



Но повода для войны с турками не было. Главным очагом нестабильности в мире была Австро-Венгрия. Многонациональная империя из последних сил пыталась удержать полученные ею по решению Берлинского конгресса и аннексированные в 1908 году Боснию и Герцеговину, и, можно сказать, тестировала на себе все виды сепаратизма, терроризма, анархизма и проч.



В это время в Вене жил-поживал старший сын эрцгерцога Карла Людвига Франц Фердинанд. Отец любил его значительно меньше, чем брата и сестру, и, когда Франц в 1900 году женился на чешской графине Софии Хотек, с которой познакомился на балу в Пражском Граде, заставил подписать отречение за своих детей от прав на престолонаследие.







В молодости будущий правитель Австро-Венгрии много путешествовал с официальными визитами. В феврале 1902 года он побывал в Санкт-Петербурге и настолько нашел общий язык с Николаем II, что тот пожаловавшего ему звание генерала Императорской русской кавалерии.



Идеей фикс Франца Фердинанда было создание Соединенных Штатов Великой Австрии — триединого государства в составе Австрии-Венгрии-Славию (славянские земли Галиции). И в ходе работы над этим прожектом политика заставила Франца Фердинанда перестать симпатизировать русским. Но при всем этом он категорически выступал против превентивной войны с Сербией, горячим сторонником которой был его близкий друг, начальник штаба армии Австро-Венгрии Франц Конрад фон Гётцендорф. Одним из аргументов престолонаследника было то, что война с Сербией неминуемо привела бы к столкновению с Россией, а этого надо избежать в любом случае.



Может, и удалось бы избежать, если бы не события 28 июня 1914 года в Сараево. Эрцгерцог приехал в столицу Боснии на поезде в годовщину поражения сербов на Косовом поле. Мягко говоря, не в самое подходящее время.



В 10:10 кортеж из шести машин (эрцгерцог и графиня Хотек ехали во второй), приветствуемый толпами народа, отъехал от вокзала и, миновав центральное отделение полиции, приблизился к набережной реки Милячки (по-австрийски Аппель).



Гимназист Неделько Чабринович бросил в сторону кортежа гранату, но промахнулся. Осколками был убит шофёр третьей машины и ранены её пассажиры, а также полицейский и прохожие из толпы. Чабринович проглотил, как он думал, цианистый калий, но это оказался другой яд. Его вырвало. Он прыгнул в реку. Но тут же был схвачен толпой, жестоко избит и передан в руки австрийцев. Народ окружил машины, и гости добрались до центра города.



Франц Фердинанд и его графиня вздохнули с облегчением. “Отстрелялись!”, – подумали они поехали в городскую ратушу. Там они выслушали речь бургомистра, высказали ему возмущение происходящим и, по настоянию графини, отправились проведать раненых при взрыве бомбы в больницу.



По пути их увидел “запасной бомбист” Гаврило Принцип, выходивший из магазина Морица Шиллера. Он был полностью уверен, что Неделько уже отправил высоких гостей на тот свет, и с изумлением обнаружил, что эрцгерцог живее всех живых. У Принципа не было бомбы — только браунинг. Он выхватил его, подбежал к машине, и с ходу выстрелил Софии в живот, а когда Франц Фердинанд (сидевший впереди супруги) повернулся, — прицелился и выстрелил ему в шею. Фердинанд и его жена были перевезены в резиденцию губернатора, где вскоре скончались.







В тот же день 28 июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну. 1 августа Германия объявила войну России. 2 августа немцы вторглись в Люксембург. 3 августа Германия объявила войну Франции. А 6 августа Австро-Венгрия объявила войну России.



P.S. Принципа не могли приговорить к смертной казни, поскольку ему было только 19 лет, и по австро-венгерским законам он был несовершеннолетним. Он был приговорён к максимально возможному сроку — двадцати годам тюремного заключения и умер от туберкулёза 28 апреля 1918 года. К этому времени Первая мировая война, старт которой он дал своими двумя выстрелами, уже подходила к концу...



