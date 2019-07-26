Более 60 тыс. абитуриентов получили рекомендации на бюджет – Минобразования

Министерство образования и науки Украины констатирует, что 60354 поступающих на бакалавра получили рекомендации на бюджет.



"Ориентировочно с 16:00 в электронных кабинетах будут появляться рекомендации на бюджет - всего их получили 60354 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления). Распределение мест состоялось сегодня, 26 июля, по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа", - говорится в сообщении Минобразования.



Отмечается, что у тех абитуриентов, которые получили рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменится на "Рекомендовано к зачислению". Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению.



Таким поступающим нужно до 18:00 31 июля выполнить требования к зачислению и лично принести в вуз оригиналы документов. В частности: копию документа, удостоверяющего личность; оригинал документа об образовании и приложение к нему; копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством); сертификаты ВНО; 4 цветные фотографии 3х4; другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного заведения.



"Абитуриентов, которые выполнят требования, должны зачислить до 12:00 1 августа, о чем заведение выдает соответствующий приказ. Поэтому в электронном кабинете поступающего статус заявления должен измениться на "Включено в приказ", - отметили в министерстве.



Если поступающий не выполнит требования к зачислению до 18:00 31 июля, то его рекомендация на бюджет аннулируется, а заявление приобретает статус "Исключено из списка рекомендованных".



Кроме того, в сообщении говорится, что если после распределения бюджетных мест у поступающих возникнут вопросы относительно его справедливости, они могут обратиться в первую очередь в приемные комиссии или воспользоваться алгоритмами верификации.



До 9 августа продлится перевод на вакантные места бюджета - это будут те места, правом поступления на которые не воспользуются рекомендованные на них поступающие.

