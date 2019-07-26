Мозаика в дизайне ванной и кухни

Мозаика известна еще с древних времен, ей украшали свои дома, с помощью нее создавали настоящие шедевры. Уцелевшие фрагменты эпохи Римской империи свидетельствуют о долговечности материала. В наши дни мозаичная плитка не утратила своей актуальности. Для таких зон, как ванная комната и кухня она – один из лучших вариантов отделки. Благодаря своей прочности, влагостойкости и водонепроницаемости это облицовочное покрытие широко используется для защиты поверхностей от агрессивной среды. Ему также ни по чем перепады температур, контакты с химическими веществами, механические повреждения. Какие виды мозаики можно использовать для оформления ванной и кухонного помещения?

Если не стоит задача создать четко выраженный узор, то подойдет фоновая мозаика, состоящая из набора чипов в разном или одинаковом размере. Как правило, расцветка покрытия однотонная, однако не исключается и смешение различных оттенков. В обоих случаях поверхность получается равномерно окрашенной, создается вид целостности. Фоновая и одноцветная облицовка прекрасно впишется в концепцию минималистичного стиля. Сдержанная в своем дизайне она привносит в пространство гармонию. Часто подобная мозаика снабжается дополнительными элементами, разбавляющими однотонность. Вставки, бордюры и панно вносят декоративность, делая интерьер более привлекательным. При желании они приобретаются отдельно. Однотонность также с лихвой компенсируется конфигурацией чипов, которые могут иметь округлую, прямоугольную, треугольную, ромбовидную форму, напоминать пчелиную соты или рыбью чешую.

В отделке ванной или кухни мозаика по-прежнему остается востребованным материалом. Большой популярностью пользуются изделия с градиентом, демонстрирующие плавность перехода цветовой передачи. Светлые, почти прозрачные тона как бы стекают вниз, постепенно приобретая более насыщенный и интенсивный оттенок. Непрерывность полотна, подкрепленная непрерывностью цвета, играет хорошую службу в построении целостного дизайна. Этот прием берут на вооружение, когда требуется зрительно увеличить пространство, расширить его тесные границы либо приподнять потолок.

Мозаичное панно по праву считается одним из самых роскошных типов оформления ванной или кухни. Состоящая из чипов одной либо разной формы, включающая в свой ассортимент многообразие расцветок и размеров, она позволяет создать единый орнамент. Используя ее, можно «рисовать» целые картины, беря за основу шедевры великих мастеров либо придумывая собственные сюжеты. Портреты, пейзажи, натюрморты, абстракции – потенциал такой мозаики неограничен и открывает широкие творческие перспективы.

В последнее время большую популярность приобрела мозаичная плитка из дерева, камня, мрамора и даже металла. Натуральные материалы надежно защищены водонепроницаемым стеклом и потому могут свободно использоваться во влажных помещениях. Благодаря последним инновациям некоторые производители наладили выпуск металлических модулей из бронзы и латуни. Оригинальное решение для классических или ультрасовременных интерьеров. К изделиям класса «премиум» относится мозаика с серебряным, золотым и платиновым покрытием. Эксклюзивность и уникальность таких образцов не нуждаются в представлении. Стоимость ее, соответственно, непомерно высока, а вот эффект превосходит все ожидания.