Эксклюзив «Утра с Интером»: Владимир Гришко споет дуэтом с MONATIKом!

28 июля известный оперный певец Владимир Гришко отметит свое 59-летие. Накануне дня рождения в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером» маэстро рассказал, где будет праздновать, поделился своими мечтами и планами на будущее, в том числе поведал о предстоящем дуэте… с MONATIKом!



Владимир Гришко – единственный украинский оперный певец, который 44 раза исполнял главные партии в Метрополитен-опере в Нью-Йорке. В его послужном списке – дуэты с Лучано Паваротти, Андреа Бочелли и Монсеррат Кабалье.



В свой день рождения маэстро будет петь в Киево-Печерской лавре. «Самая большая привилегия – петь в храме, – рассказывает Владимир Гришко. – Традиционно в день рождения, 28-го, я буду петь в лавре, и для меня это великая честь. Когда поднимаешься на колокольню и тебе дают возможность прикоснуться к вечности, позвонить в колокола, – такая энергия идет. Она дает мне возможность прожить весь год».



Двадцать лет маэстро жил в Америке, выступал на лучших оперных сценах, знает несколько языков: английский, китайский, итальянский. Но, помотавшись по миру, прославленный украинский тенор решил навсегда вернуться на родину. «Не могу без украинской земли, – говорит Владимир Гришко. – Где я увижу такие прекрасные виды? Где еще я вдохновлюсь таким воздухом?»



Артист также признался, что дома сам любит следить за большим хозяйством: «Работы много: кошу траву, слежу за деревьями, ухаживаю за щенками и скотом. У меня даже корова Манька есть, у нас свое молоко. Конечно, есть и помощники, но я сам получаю удовольствие от домашних дел».



Правда, радоваться собственноручно выращенному урожаю и любоваться красотой украинской природы Владимиру Гришко доводится нечасто – артист постоянно в разъездах: «Этот год был богат на гастроли: Китай, Вена, Дубай, Беларусь. Только вернулись с фестиваля «Славянский базар», на котором представили программу-посвящение Муслиму Магомаеву. Я пою только классику и свои авторские песни, молодежь их любит. В ближайших планах – дуэт с MONATIKом. Я впервые открываю этот секрет!»



Все новые партии Владимир Гришко разучивает дома, в музыкальной гостиной, за роялем, принадлежавшем когда-то легендарному композитору Николаю Лысенко. Тут же, на стене гостиной, расположились дорогие сердцу предметы: памятный подарок от учителя – платок Лучано Паваротти с автографом – и фотография любимой жены Татьяны. «С Татьяной мы познакомились случайно, – вспоминает артист. – Таня просто проходила мимо оперы, а я посмотрел на нее – и в долю секунды осознал, что это моя судьба. Тане было все равно, кто я. Долго упрашивал, чтобы она взяла у меня телефон, пригласил на оперу «Травиата». Таня пришла на спектакль вместе с сестрой и навсегда осталась в моей жизни».



Сегодня певец – счастливый муж и отец троих детей. Признается: чтобы быть в тонусе, ему приходится заниматься спортом и следить за своим весом: «Десять лет назад, когда стрелки весов показали 135 кг, я призадумался. И похудел. С тех пор живу по Полю Брегу. Это умеренная еда с 16-часовыми интервалами, а с вечера пятницы до воскресного утра – прекращаю употребление любой пищи. Это миф, что оперным певцам нужно хорошо питаться. Лучано Паваротти поставил мне голос, и мышцы запомнили. Голос не зависит от того, нормальный вес или большой».



А еще Владимир Гришко вспомнил курьезные случаи, которые случались с ним прямо на сцене: «Как-то на сцене Детройт-оперы от пламени свечи загорелся длинный парик артистки, исполняющей сопрано. Она поет и горит. Поет и горит. Я чуть дар речи не потерял! Начал бегать за ней и тушить огонь. А она убегать – подумала, что я хочу прикончить ее. Зал хохочет, она, как факел, носится по сцене. Вот это была опера…»



Накануне 59-го дня рождения у Владимира Гришко большие планы. Гастроли по миру маэстро планирует сочетать с мастер-классами: «Я очень горжусь, что первая Школа Гришко будет открыта в Харькове. И мечтаю жить и спать в самолетах, больше гастролировать».



Делиться заветными желаниями Владимир Гришко не боится, уверен: все осуществится, потому что для этого он, как и 35 лет назад, в начале карьеры, каждый день много работает.

