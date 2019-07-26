Интернет-магазин Podushka.ua - 12 лет вместе с Вами!
Ко Дню Рождения для клиентов скидки до 70% и другие приятные сюрпризыНа каждой женщине лежит особая миссия — создание дома уютной атмосферы. Именно женщины превращают обычные квартиры в места, куда хочется возвращаться, где всегда приятно провести время. Интернет-магазин «Подушка» работает как раз для них!
В нашем каталоге вы найдете большой выбор товаров — домашнего текстиля, товаров для дома и посуды, детской одежды, аксессуаров. Изучая ассортимент, сложно поверить, что когда-то на сайте было меньше 200 товаров.
Уже 27 июля «Подушка» будет праздновать 12-летие! Причем не только дружной командой сотрудников, но и с нашими любимыми клиентами.
Если вы с нами с самого начала, или только недавно сделали свою первую покупку, или только присматриваетесь, у вас есть возможность купить желаемые товары по очень выгодной цене. В честь нашего дня рождения, мы объявляем акцию для всех клиентов!
Скидки до 70 % действуют с 22 по 31 июля на такие группы товаров:
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детские игрушки;
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одеяла;
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подушки;
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сумки и рюкзаки;
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постельное белье;
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посуда;
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пляжные полотенца;
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одежда для мальчиков;
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покрывала и пледы;
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одежда для малышей;
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одежда для девочек.
Ассортимент товаров очень большой, а значит вы гарантированно подберете подходящие вещи и порадуете себя выгодной покупкой. Мы всегда рады проконсультировать и помочь подобрать подходящую вещь.
Почему мы
Уже 12 лет «Подушка» работает на благо клиентов. Мы отслеживаем модные тенденции, следим, что нравится нашим покупателям, а какие товары остаются без спроса. Исходя из этого уже и формируем наши предложения.
Мы гарантируем клиентам:
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широкий выбор качественной одежды, текстиля, посуды, аксессуаров;
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целые коллекции товаров для удобства;
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возможность обустроить всю квартиру — кухню, спальную комнату, гостиную, детскую;
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быструю доставку по всей Украине;
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доступные цены, регулярные акционные предложения;
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высокий уровень сервиса.
Больше не нужно тратить время, чтобы найти необходимую вещь в обычном магазине, а затем подобрать к ней подходящие предметы интерьера. В «Подушке» есть все, что нужно женщине! Наши клиентки — успешные современные женщины, знающие чего они хотят и знающие, где это заказать.Уже 12 лет мы работаем на ваше благо, совершенствуем свой ассортимент и подбираем для вас самые выгодные предложения. Будьте уверены, останавливаться команда «Подушки» не собирается!