Трамп получил доступ к деньгам на возведение стены

Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа потратить 2,5 млрд долларов из фондов Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в решении суда, обнародованном в пятницу, 26 июля.



Указано что пятеро судей поддержали намерение главы Белого дома использовать финансовые средства Пентагона, остальные четверо выступили против.



Таким образом Верховный суд отменил решение Апелляционного суда девятого округа США в Сан-Франциско, который счел подобную трату средств незаконной.



Трамп распорядился перенаправить средства Пентагона на строительство отрезка стены длиной примерно в 100 миль после того, как не получил в Конгрессе запрошенные на строительство средства.



С администрацией судились демократы из Палаты представителей и организации по защите окружающей среды.



Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.



После бюджетного кризиса в начале 2019 года президент США был вынужден уступить Конгрессу, который не выделил запрошенные им средства на стену.

