В Белой Церкви полиция одновременно проводит 50 обысков
В Белой Церкви полиция проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в своем Facebook, передает УНН.
"Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков", - написал Небытов.
По его словам, работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи.
"Детали позже. А сейчас прошу с пониманием относиться к ограничительным мерам!!!" - добавил Небытов.
Источник: УНН
10:02