В Белой Церкви полиция одновременно проводит 50 обысков

В Белой Церкви полиция проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в своем Facebook, передает УНН.



"Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков", - написал Небытов.



По его словам, работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи.



"Детали позже. А сейчас прошу с пониманием относиться к ограничительным мерам!!!" - добавил Небытов.

