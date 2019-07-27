Иран приступает к строительству второй АЭС

В середине августа в Иране будет заложен фундамент новой АЭС, которую планируется ввести в строй через шесть лет.



Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на главу Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи.



По его словам, новая атомная электростанция будет построена там же, где действует единственная в стране АЭС - в провинции Бушер.



«Вторую АЭС планируется ввести в эксплуатацию в течение шести лет. Через восемь лет будет готов «Бушер-3», - рассказал Салехи.



При этом он отметил, что после выхода США из ядерной сделки к работам по обновлению реактора Арак планируется привлечь Великобританию и Китай.

