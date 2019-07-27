Посольство США отреагировало на задержание Украиной российского танкера

Власти намерены твердо и гуманно защищать интересы Украины.



Так в Посольстве США отреагировали на задержание Украиной российского танкера, а также решение Украины отпустить экипаж судна.



"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", - говорится в заявлении Посольства.



Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержалироссийский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Следствие считает, что вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск Федеральной службы безопасности РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA".



В Росии говорят: "Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".



Украинское ведомство готовит ходатайство об аресте судна. На танкере проходят следственные действия. Всех членов судокоманды допросили. В то же время, в СБУ не сообщили сколько членов экипажа находилось на борту танкера. Впоследствии экипаж отпустили домой.

