Волкер: мы не слышим от РФ ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности Москвы отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.



"По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - отметил Волкер на брифинге в субботу в Киеве.



Как сообщалось, Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.



17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.

