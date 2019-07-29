В Киево-Печерской Лавре десятки тысяч верующих празднуют День Крещения Руси

Десятки тысяч верующих приняли участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре в День Крещения Руси.



Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, возглавил праздничное богослужение на соборной площади Лавры Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.



Помолиться в Киево-Печерской лавре и приложиться к святыням, которые возглавляли Всеукраинский крестный ход, прибыли десятки тысяч паломников со всех епархий УПЦ, верующие из других государств, а также представители Поместных Православных Церквей.



«Сегодня мы празднуем день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Для наших сердец этот день является особенным, потому что святой князь Владимир привел нас в Церковь Христову, именно он крестил Киевскую Русь. Поэтому сегодня празднует не только Православная Церковь, а празднует все украинское государство, потому что все, что связано с христианством, связано и с нашим государством. И все лучшее, что рождалось в нашем творчестве, у наших художников, было связано с выбором святого князя Владимира», - сказал в День Крещения Руси управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.



Во время праздничной литургии на соборной площади были причислены к лику святых три ректора КДАиС - епископ Сильвестр (Малеванский), архиепископ Василий (Богдашевский) и протоиерей Александр Глаголев. После канонизации их имена войдут в Собор святых Киевской духовной академии.



Также в Киево-Печерской лавре сегодня доступны для поклонения верующих святыни, которые ко Дню Крещения Руси были доставлены в Киев со всех регионов Украины – 5 чудотворных икон Богородицы и мощи 19 святых.



Как сообщалось, вчера в Киеве состоялся молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви, в котором приняли участие около 300 тысяч верующих.

