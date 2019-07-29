Во Львовской области пересчитают голоса на шести участках округа №119

Во Львовском окружном суде приняли решение по иску кандидатов в нардепы на внеочередных выборах в Раду по 119 округу Виталия Кравчука и Ореста Кавецкого. Об этом сообщается на сайте Львовского окружного суда.



Административный иск удовлетворен частично, в частности:



- признана противоправной бездеятельность Окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа №119 по реагированию на нарушения избирательного законодательства при подсчете голосов избирателей;



- признан противоправным и отменен протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №119 составленный 25 июля 2019 года в 00 час. 37 мин.;



- обязано Окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа №119 провести повторный подсчет голосов на избирательных участках № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673 о чем составить соответствующие протоколы.



Теперь голоса на пяти округах пересчитают и результаты выборов могут измениться.

