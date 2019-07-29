Участники ядерной сделки с Ираном выступили против экстерриториальных санкций США
Китай в очередной раз высказался по поводу выхода США из ядерной сделки с Ираном. Пекин подтверждает, что оставшиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе привержены его выполнению и выступают против экстерриториальных санкций США.
Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун по итогам заседания Совместной комиссии Ирана и пяти международных посредников по обзору реализации ядерного соглашения.
В совместном заседании принимали участие Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия.
Источник: Корреспондент
08:58