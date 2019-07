Скандальный Boeing 737 MAX сертифицировали без тестов программного обеспечения

Федеральное авиационное управление США, ответственное за сертификацию самолетов, не получило полную информацию о программном обеспечении скандально известной модели Boeing 737 MAX.



Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.



"Через несколько дней после первой катастрофы Boeing 737 MAX инженеры из Федеральной авиационной администрации выяснили тревожный факт: они не полностью понимали, как работала автоматизированная система", - уверяет источник.



По некоторым данным эксперты Федерального авиационного управления США не проводили при сертификации самолетов независимых тестов разработанной Boeing системы и не собирали данные о ее работе.



Сообщается, что регуляторы самостоятельно не оценивали риски опасного программного обеспечения, известного как MCAS, когда они утверждали самолет в 2017 году.



Кроме того, на более поздних этапах разработки ПО самолетов ответственность за принятие системы лежала на производителе, поэтому даже делиться результатами тестов с ФАУ корпорации Boeing не пришлось.



В официальных комментариях для New York Times ФАУ и Boeing заявили, что придерживались установленных требований по сертификации самолета.