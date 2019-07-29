Синод УПЦ создал комиссию по обмену пленными в Донбассе

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата создал комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, сообщает в воскресенье пресс-служба УПЦ.



"Священный Синод поддержал инициативу Блаженнейшего Митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождения заключенных и установления мира на Донбассе. Члены Синода отметили важность обмена пленными в формате "всех на всех". А также была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных", - говорится в сообщении.

