В ДНР отвергли обвинения в причастности к обстрелу КПП "Марьинка"

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о непричастности к обстрелу пункта пропуска "Марьинка" у линии соприкосновения в Донбассе.



Ранее штаб операции объединенных сил Украины сообщил, что ночью из крупнокалиберного оружия был обстрелян контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка".



"В ходе проведенного разбирательства по факту обвинения подразделений Народной милиции ДНР в ведении огня по КПВВ "Марьинка" установлено, что факт открытия огня из автоматического оружия в данном районе сегодня ночью имел место быть, однако произошел при других обстоятельствах, нежели указано в заявлении украинских оккупантов", - сказал в воскресенье журналистам представитель ведомства.



По его словам, ночью к пункту пропуска на подконтрольной Киеву территории подъехал микроавтобус. Из него вышли несколько вооруженных людей, которые направились к административным зданиям.



"Через некоторое время из административного здания выскочили двое и побежали в сторону блокпоста народной милиции, ведя огонь из стрелкового оружия в сторону украинских боевиков. Ответным огнем украинских силовиков беглецы были нейтрализованы. По нашим данным - один убит, второй тяжело ранен", - отметил представитель Народной милиции.



Он добавил, что "налицо откровенная ложь и несогласованность украинских силовых ведомств, которые утром заявляют об отсутствии обстрелов с нашей стороны, а уже к обеду другие их пропагандисты выступают с обвинениями в адрес военнослужащих ДНР".

