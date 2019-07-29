Появился трейлер фильма "Zомбилэнд 2

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер фильма Добро пожаловать в Zомбилэнд 2. Ролик появился на ее YouTube-канале.



Фильм является сиквелом оригинальной ленты. Герои, которые фигурировали в первой части, продолжают свое путешествие по Америке, заселенной ордами кровожадных зомби.



Героев ожидают интересные приключения, посещение Белого дома, а также встреча с другими выжившими.



Режиссером фильма выступил Рубен Фляйшер, снявший первую часть дилогии. В ленте роли исполняют Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Берлин и Бил Мюррей.



Выйти на широкий экран она должна 24 октября.





