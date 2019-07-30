Вышел трейлер "Падения ангела" с Морганом Фрименом

В Сети появился трейлер боевика Падение ангела с Морганом Фрименом и Джерардом Батлером в главных ролях. Ролик был опубликован на Youtube-канале Lionsgate Movies.



По сюжету фильма, один из героев, агент Секретной службы (Джерард Батлер), был обвинен в покушении на президента страны. На поиски его устремляются все спецслужбы. Герою предстоит непростая задача - очистить свое доброе имя и раскрыть правду.



Режиссером картины выступил Рик Роман Во. Выход ленты на экраны состоится 22 августа этого года.





