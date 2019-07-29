Неврологи разобрались в работе "гормона любви"

Окситоцин известен как «гормон любви». Он важен для формирования социального и материнского поведения, выделяясь во время секса, объятий, при общении матери и ребенка. Причем, доказали исследования, в мозге женщин есть клетки, активируемые окситоцином. У мужчин таких клеток нет. Открытие было сделано по итогам исследования самок мышей, пишет Medical Express.



Клетки с рецепторами окситоцина, присутствующие в головном мозге, считается, вовлечены в регулирование материнского поведения. Более того, экспрессия окситоциновых рецепторов в этих клетках происходит только, если есть эстроген. Ученые сделали вывод: изменение в этой экспрессии и постродовая депрессия связаны.



А вот сотрудники Венского университета полагают: необходимо отказаться от природной версии гормона. Их синтетический окситоцин оказался безопаснее натурального аналога. Окситоцин расслабляет, успокаивает, улучшает настроение и помогает пережить стресс. С природным окситоцином, вводимым извне, есть проблемы. В частности, возникают побочные эффекты - учащенное сердцебиение, спазмы сосудов, гипертония. Искусственный окситоцин избавляет от этих проблем.

