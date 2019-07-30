Организм можно приучить к полезным, но невкусным продуктам

Университет Буффало исследовал изменения во вкусовых пристрастий. Как отмечает "Новости Mail.RU", многие не любят овощи из-за горьковатого вкуса. По словам ученых, не стоит отказываться от овощей - через какое-то время они понравятся. Секрет кроется в химическом составе слюны.



Наличие в ней особых белков влияет на вкусовое восприятие, а состав этих белков отчасти связан с тем, какие продукты человек потребляет. То есть диета оставляет след в белковом составе слюны, и эти белки регулируют вкусовые ощущения. Но ученые оговариваются: выявленная связь актуальна только для горького вкуса. Это отголоски эволюционных механизмов - для предков современных людей горечь означала опасность продукта.



Был проведен эксперимент на грызунах. Животным постепенно добавляли в пищу хинин (обладает горьким вкусом). И со временем чувствительность крыс к горькому вкусу снизилась, что позволяло им спокойно пить воду с хинином. Это порочный круг для людей, которые постоянно потребляют сладости. Им трудно перейти на овощи.

