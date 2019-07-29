Еще один округ пересчитает голоса

Житомирский окружной админсуд обязал окружную избирательную комиссию округа №64 в Коростене пересчитать голоса на всех избирательных участках округа. Об этом сообщает Житомир.info. "Обязать окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №64 осуществить повторный подсчет голосов...

...по избирательной документации по всем избирательным участкам в одномандатном избирательном округе №64", - говорится в постановлении суда.



Таким образом суд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачова, который просил признать противоправными действия ОИК, отменить протокол об итогах голосования и обязать окружную комиссию округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по всем избирательным участкам (их в этом округе 299).



В ходе заседания суда Сигачов заявил об угрозах своей семье.



"Были анонимные угрозы жизни моих детей и моей семьи. И меня заставляли признать результаты этих выборов", - сказал он.



Ранее сообщалось, что в округе №64 в Житомирской области победил народный депутат 8 созыва, член фракции БПП, самовыдвиженец Владимир Арешонков. По данным ЦИК, он набрал 27,63% голосов, тогда как кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачов - 26,83%. Нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский, который также баллотировался в этом округе, набрал 18,04% голосов.

