Коболев назвал конечную цель переговоров с "Газпромом"

Конечной целью переговоров НАК “Нефтегаз Украины” с российским “Газпромом” является подписание нового контракта на транзит газа на максимально долгий период и с максимально выгодными для Украины условиями. Об этом рассказал председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев в эфире канала “KRYM”, передает корреспондент УНН.



Так, Коболев, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что конечная цель переговоров с “Газпромом” — это “подписание нового контракта на транзит”.



“На максимально долгий период, максимально выгодные условия для Украины, которые в первую очередь должны базироваться на принципах европейского права, должны учитывать наши обязательства и наш план по отделению оператора ГТС. То есть это будет контракт уже с „Нафтогазом“, а с новым оператором. И полное покрытие экономически релевантных расходов нового оператора”, — заявил председатель правления “Нафтогаза”.



По его словам, такое полное покрытие можно обеспечить за счет доходов, которые Украина будет получать от предоставления услуг транспортировки газа по европейской модели.

