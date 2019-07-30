В Дубае начнут печатать дома на 3D-принтере

Разработчик Emaar объявил, что дома, созданные с помощью 3D-печати, станут частью его комплекса Arabian Ranches III в Дубае.



В ОАЭ открылся первый офис с 3D-принтером, на котором будут печатать компоненты домов, пишет CNN.



"С помощью 3D-печати можно создать все - от игрушек до частей тела. Но Emaar пошел дальше — он планирует печатать полноразмерные здания. Лишь около 20 зданий созданы таким образом в мире. В Дубае открылся первый офис 3D-печати, а также 3D-печатная лаборатория исследования беспилотников", - говорится в сообщении.



Издание отмечает, что в Дубае планируют к 2030 году четверть всех новостроек создавать при помощи 3D-печати.



Объясняется, что 3D-печать здания использует те же принципы, что и 3D-печать игрушки - только в гораздо больших масштабах и используя бетон вместо пластика.



Разработчики говорят, что методика может быть быстрее, дешевле и устойчивее, чем традиционные методы строительства.

