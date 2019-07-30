Синод УПЦ (МП) создал комиссию по вопросам обмена пленных

Священный Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных.



Как сообщает в понедельник Информационно-просветительский отдел УПЦ (МП), заседание Синода прошло председательством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 28 июля после литургии по случаю 1031-й годовщины Крещения Киевской Руси



В УПЦ (МП) напомнили, что еще 15 июня текущего года митрополит Онуфрий обратился к главе РПЦ патриарху Кириллу с просьбой оказать содействие в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории Российской Федерации. В тот же день предстоятель УПЦ(МП) направил письмо президенту Украины Владимиру Зелинскому с просьбой о восстановлении процесса обмена пленными, а также помилования и освобождения пленных, находящихся на территории Украины.



Синод поддержал инициативу митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождение заключенных и установления мира на Донбассе. "Члены Синода отметили важность обмена пленными в формате «всех на всех»», — говорится в решении Синода.



В созданную Комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных вошли архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент; викарий Киевской митрополии епископ Барышевский Виктор, и председатель Синодального отдела УПЦ(МП) протоиерей Владислав Диханов,.

