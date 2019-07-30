Синод УПЦ (МП) создал комиссию по вопросам обмена пленных

Синод УПЦ (МП) создал комиссию по вопросам обмена пленных

Священный Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных.

Как сообщает в понедельник Информационно-просветительский отдел УПЦ (МП), заседание Синода прошло председательством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 28 июля после литургии по случаю 1031-й годовщины Крещения Киевской Руси

В УПЦ (МП) напомнили, что еще 15 июня текущего года митрополит Онуфрий обратился к главе РПЦ патриарху Кириллу с просьбой оказать содействие в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории Российской Федерации. В тот же день предстоятель УПЦ(МП) направил письмо президенту Украины Владимиру Зелинскому с просьбой о восстановлении процесса обмена пленными, а также помилования и освобождения пленных, находящихся на территории Украины.

Синод поддержал инициативу митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождение заключенных и установления мира на Донбассе. "Члены Синода отметили важность обмена пленными в формате «всех на всех»», — говорится в решении Синода.

В созданную Комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных вошли архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент; викарий Киевской митрополии епископ Барышевский Виктор, и председатель Синодального отдела УПЦ(МП) протоиерей Владислав Диханов,.