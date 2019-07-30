Француз отсудил 163 млн евро по утраченному лотерейному билету

Суд в Париже принял решение в длительном разбирательстве вокруг дележа выигранных в лотерею 163 млн евро. Мужчина, который потерял выигрышный билет, выкупит его за 7,5% суммы и получит основную сумму сорванного джекпота. Об сообщила газета Dauphine Libere в понедельник, 29 июля.



Отмечается, что розыгрыш тиража лотереи EuroMillions прошел еще в сентябре 2011 года, однако его победитель из департамента Кальвадос потерял счастливый билет, который позднее прямо на улице нашла местная жительница.



Женщина не сумела получить деньги, поскольку настоящий владелец билета успел обратиться к национальному оператору лотерей Francaise des Jeux с доказательствами своего права на приз. В итоге ситуация оказалась в юридическом тупике, для выхода из которого организаторы лотереи предложили игроку выкупить потерянный билет за 12 млн евро (7,5% общей суммы).



Указано, что после того, как судья одобрил сделку, довольны остались все, за исключением налоговой службы Франции, которая хотела взыскать с нашедшей билет женщины более 4 млн евро.



По французским законам, лотерейные выигрыши не облагаются налогом, однако налоговики настаивали, что 12 млн евро не относятся к данной категории дохода. Суд, однако, их доводы принять отказался.



Даже за вычетом компенсации этот выигрыш остается вторым в истории Франции, уступая только джекпоту в 170 млн евро, сорванному в ноябре 2012 года.

