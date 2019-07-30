На улицах Киева начали появляться кнопки экстренного вызова полиции

В Киеве начали устанавливать кнопки экстренного вызова полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.



"Сообщенить о чрезвычайной ситуации становится еще легче. В Киеве уже начали установку кнопок экстренного вызова. Просто жмешь на кнопку и получаешь связь с оператором полиции", - говорится в сообщении.



Как указали в министерстве, оператор видит человека и слышит его круглосуточно семь дней в неделю, даже если он не нажал на кнопку помощи, ведь устройство имеет системы видеонаблюдения и звукозаписи.



Сейчас устройство установлено на:

Smart street, Салютная, 2;

Аллее художников;

Пейзажной аллее;

Парк "Владимирская горка".

