На улицах Киева начали появляться кнопки экстренного вызова полиции
В Киеве начали устанавливать кнопки экстренного вызова полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
"Сообщенить о чрезвычайной ситуации становится еще легче. В Киеве уже начали установку кнопок экстренного вызова. Просто жмешь на кнопку и получаешь связь с оператором полиции", - говорится в сообщении.
Как указали в министерстве, оператор видит человека и слышит его круглосуточно семь дней в неделю, даже если он не нажал на кнопку помощи, ведь устройство имеет системы видеонаблюдения и звукозаписи.
Сейчас устройство установлено на:
Smart street, Салютная, 2;
Аллее художников;
Пейзажной аллее;
Парк "Владимирская горка".
Источник: УНН
29.07 14:35