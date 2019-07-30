Украина готовится к худшему "газовому" сценарию - Герус

Украина планирует иметь максимально полные газохранилища, чтобы быть готовой к худшему сценарию - прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.



Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус в интервью РБК-Україна.



"Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не произойдет. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита", - сказал он.



Герус добавил, что есть интерес европейских компаний по своп-соглашениям, то есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно.



"Частные трейдеры также закачивают газ в ПХГ для того, чтобы его продавать зимой", - отметил Герус.



Представитель Президента напомнил, что "Газпром" готов возобновить переговоры после выборов, когда будет понятна украинская политическая палитра и новое правительство.



"Я думаю, что сейчас оно уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 миллиардов кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без всяких плюсов", - отметил Герус.



Как сообщалось, контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.



В Нафтогазе заявляли, что на предстоящих переговорах предложат России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет. По их данным, предложение согласовано с европейскими партнерами, оно основывается на европейском подходе к формированию транзитного тарифа.



Планируется, что переговоры Украины, России и Евросоюза по новому соглашению о транзите российского газа состоятся в сентябре.



Тем времени 26 июля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа.

