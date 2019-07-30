В НБУ прогнозируют стремительное снижение учетной ставки в течение 2020 года

Члены Комитета по монетарной политике Национального банка считают, что самое стремительное снижение учетной ставки ожидается в течение 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook по итогам дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка.



"Обсуждая прогнозную динамику учетной ставки, члены КМП согласились, что при отсутствии значительных экономических шоков на конец 2021 года ее уровень может снизиться до нейтрального – 8%. Самое стремительное снижение ставки ожидается в течение 2020 года", - говорится в сообщении.



На сегодня макроэкономические условия являются благоприятными для продолжения цикла смягчения монетарной политики, начатого в апреле. Текущий рост внутреннего спроса и его влияние на инфляцию компенсируется благоприятной ситуацией на валютном рынке.



"Существенным риском является дальнейшее усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего из-за возможной задержки с проведением ключевых реформ или шагами по нивелированию предыдущих достижений, в том числе через судебные и законодательные решения, которые могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с МВФ", - отметили в НБУ.



Как сообщал Укринформ, правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года. Ранее, 25 апреля 2019 года, НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых.



