Apple может выпустить три новые модели iPhone с поддержкой 5G

Американская компания Apple выпустит в 2020 году три модели iPhone, которые будут поддерживать связь 5G.



Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитика Минг-Чи Куо.



"Три iPhone, запуски которых ожидаются в 2020 году, будут поддерживать 5G", - говорится в сообщении.



Ранее Куо утверждал, что только два из трех iPhone будут иметь доступ к связи пятого поколения.



Однако сейчас он считает, что всем моделям необходим доступ к 5G, чтобы лучше конкурировать со смартфонами с системой Android, которые также будут иметь доступ к 5G.



По словам аналитика, после того как компания на прошлой неделе выкупила долю бизнеса Intel по производству 5G-модемов, в Apple будет больше ресурсов для разработки 5G-iPhone.



Как сообщалось, до конца 2022 года на мировые рынки поступит в целом 1,9 млрд телефонов с поддержкой 5G, а в течение 2023 года их производство достигнет 800 млн штук или 51,4% от объема поставок всех смартфонов в мире.

