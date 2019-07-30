Элладская церковь де-факто признала ПЦУ - Епифаний

Православная церковь Украины (ПЦУ) уже де-факто признана Элладской церковью, заявил митрополит Епифаний



"На Божественной литургии (по случаю 1031-й годовщины крещения Руси-Украины - ИФ) уже принимали участие представители Элладской православной церкви. Также наш архиерей служил с представителями Элладской церкви в Фессалониках, чир свидетельствует: де-факто Элладская церковь признает автокефалию нашей Украинской православной церкви", – цитирует митрополита Епифания пресс-служба Киевской митрополии Украинской православной церкви (ПЦУ).



К молитвенному празднованию присоединились также и представители Вселенского патриархата, сообщает пресс-служба.



Как сообщает "Радио Свобода", митрополит Епифаний также сообщил в ходе празднеств, что «в целом в течение более полугода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата". "Сейчас мы видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ", - сказал предстоятель.

