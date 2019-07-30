Доказательств отравления Ющенко не было - Матиос

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что расследовавший возможное отравление бывшего президента Виктора Ющенко прокурор не нашел состава преступления по данному делу. Об этом Матиос рассказал в эфире спецпроекта Андрея Пальчевского в Youtube.



"У меня работает заместителем генерал Козлов, который был следователем, расследовавшим это дело, и на него было покушение. И вот я могу это сказать, так как сроки давности уже такие, я его спросил: Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет (отравление)? Он сказал "нет". Отравления не было", - сказал главный военный прокурор.



Как сообщалось, в январе этого года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Ющенко был отравлен, но кем неизвестно.



5 сентября 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз. Повторная экспертиза в конце мая 2006 года подтвердила факт наличия диоксина в организме Ющенко.



В 2010 году тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка не исключил, что отравления Ющенко в 2004 году не было, подчеркнув, что для установления истины необходим повторный анализ крови пострадавшего. Ющенко до сих пор не провел необходимую экспертизу. Хотя в 2012 году он заявил, что в его крови осталось 5% диоксина.

