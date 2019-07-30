Тканевые потолки в Киеве

Мировым лидером Среди огромного выбора отделочных материалов тканевые потолки занимают особое место. Если вы хотите по-настоящему модный дизайн в европейском стиле, то альтернативы натяжным потолкам нет. Какие можно купить сегодня в Киеве тканевые потолки ?

в данном сегменте принято считать полотна французского производителя Clipso. Их продукция находится в ценовой категории "Премиум" и отвечает самым высоким требованиям качества изделий. Французские потолки Clipso обладают максимальными экологическими параметрами, что позволяет устанавливать такое покрытие в медицинских учреждениях. Кроме того, полотна этого производителя имеют максимальную противопожарную маркировку ― это гарантирует полную безопасность использования. В нашей компании вы можете заказать тканевые потолки Clipso в Киеве всех оттенков и моделей, которые есть у изготовителя.



Второе почетное место среди производителей тканевых полотен занимает немецкая компания Descor. Они создают изысканные текстуры потолочных тканей, которые также обладают свойствами абсолютной надежности и долговечности. Descor ― это оптимальный вариант по цене и качеству. За умеренные средства заказчик приобретает ультрамодные и изысканные потолочные покрытия, которые будут радовать хозяев дома более 20 лет. Благодаря прямым поставкам тканевых потолков в Киев компания Sun-House может предложить продукцию Descor по хорошим ценам (даже возможны скидки). И самое удобное, что компания занимается не только дистрибуцией полотен, но и проводит качественную установку плотен в частных домах и квартирах.

Бюджетные варианты тканевых потолков тоже возможны! Сегодня этот вид продукции перестал быть исключительно элитным ― его могут позволить покупатели и со средним достатком. Аналоги тканевых полотен, которые производятся в Китае, практически не уступают по качеству и имеют высокие эстетические свойства. При этом их цена может на 50% и более быть экономичной по сравнению с французскими и немецкими производителями. Также хорошей альтернативой могут стать ПВХ материалы, которые широко используются и доказали свою практичность и долговечность. Этот вариант станет для вас оптимальным, если в дизайне квартиры предусмотрена палитра цветовых оттенков для потолочного покрытия.



Как видно, купить натяжные потолки в Киеве можно практически с любым бюджетом. Обращайтесь за консультацией к нашим менеджерам, чтобы получить исчерпывающую информацию по этой теме. Компания Sun-House ― ваш лучший помощник в решении вопроса потолочных покрытий.