В Совфеде РФ прокомментировали идею Киева создать канал для "борьбы за умы"

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о создании русскоязычного канала.



Ранее Тимошенко заявил о планах команды украинского президента создать телеканал для ведения "борьбы за умы". Замглавы офиса президента также допустил, что канал может стать государственным.



По мнению Джабарова, попытки столкнуть Россию и Украину обречены на провал.

"Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг", - цитирует сенатора RT.



По словам политика, россияне будут критически воспринимать информацию, транслируемым подобным СМИ, а пропаганда против России будет восприниматься негативно.

