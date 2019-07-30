Ученые нашли замену светочувствительным клеткам сетчатки

Университет Окаямы провел эксперимент и узнал, что фотоэлектрическая пленка может стимулировать ткани сетчатки глаза, подвергшиеся дегенерации. Как отмечает News-medical.net, OURePTM - пленка, получаемая, когда полиэтилен помещают между двумя алюминиевыми пластинами (пресс) и расплавляется.



Она подвергается химической реакции, в которой в пленку внедряют фотоэлектрический краситель. Это органическая молекула, которая абсорбирует свет и испускает в ответ электрические сигналы. Пленка генерирует изменения электрического потенциала при воздействии света.



Исследователи сначала поместили пленку на устройство измерения электрического потенциала и подвергли ее воздействию мигающего света. Устройство доказало: пленка работала. Далее ее размещали поверх дистрофических тканей, что приводило к усилению электрических импульсов в поврежденной сетчатке. В теории пленка может стать уникальным имплантатом, который бы заменял светочувствительные клетки сетчатки.

