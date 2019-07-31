Устойчивость к антибиотикам может распространяться через воду

Эксперты Университетского колледжа Лондона проанализировали качество воды в Лондоне (Темза и водоемы в крупных парках города). Оказалось, в ней можно найти следы ДНК, связанной с антибиотической устойчивостью. Речь идет о генах, которые позволяют бактериям пережить атаку антибиотиков, пишет The Daily Mail.



По словам ученых, вода в городских водоемах - идеальное место для появления таких мутаций. Опасные гены попадают туда вместе с очищенными сточными водами. Специалисты говорят о необходимости улучшить фильтрацию и очистку воды от продуктов жизнедеятельности человека и животных. В противном случае, опасная ДНК будет и дальше распространяться.



Самую большую концентрацию генов устойчивости обнаружили в образцах воды, забранных в Темзе. В частности, эти гены нашли в фекалиях дикий уток, которые были в воде. Исследователи не исключают, что следы устойчивой к антибиотикам ДНК можно найти и в питьевой воде.

