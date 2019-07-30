Порошенко: Я не собираюсь ни от кого прятаться

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что, если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет прятаться, поскольку это будет "большой подарок" Путину. Об этом Порошенко заявил в интервью Украинской правде.



"Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично. Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не (президент Украины Владимир) Зеленский. Мой оппонент – Путин", - сказал Порошенко.



Он также подчеркнул, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела.



"Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон. Это неправда", - сказал Порошенко.



Он также отметил, что собирается в ближайшее время уехать из страны на несколько дней в отпуск.

