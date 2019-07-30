Роналду соскучился по «Реалу»

Роналду соскучился по «Реалу»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался по поводу ухода из мадридского «Реала». Его слова приводит Marca.

Футболист получил приз «Легенда» от испанской газеты и заявил, что собирается вернуться в Мадрид. «Этот трофей вырос из того, что я сделал в Мадриде. Это испанский трофей, и для меня это честь. Спасибо всем, кто помог мне этого добиться, для меня это гордость. Надеюсь вскоре вернуться в Мадрид», — заявил он.

Затем форвард ответил на вопросы юных болельщиков. Один из детей сказал, что жалеет об уходе португальца из «Реала», на что Роналду ответил: «Я тоже».

Летом 2018-го футболист ушел из стана сливочных в «Ювентус». До этого он девять лет выступал за «Реал» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов.