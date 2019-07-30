Почти 40% россиян не хотели бы видеть Путина президентом после 2024 - опрос

Оставить Владимира Путина на посту президента РФ после 2024 хотят 54% россиян, а 38% не хотели бы, чтобы Путин остался Кремле. Таковы данные опроса, опубликованные аналитическим центром "Левада-центр", передает УНН со ссылкой на издание "Ведомости".



Оставить Путина в Кремле после 2024 года хотят 54% опрошенных. Максимальным этот показатель был в августе 2017 года - 67%. Рекордно низкая (8%) доля тех, кто не смог ответить. Ранее она составляла от 14 до 26%.



38% жителей России не хотели бы, чтобы Путин остался президентом после 2024 года.



Максимума с июля 2001 года достигла доля россиян, которые считают, что люди доверяют Путину, поскольку не видят, на кого еще могли бы положиться. Так ответили 43% респондентов против 29% в 2016 году (в июле 2005 года и в августе 2013 года было 42%).



Вариант "люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны" оказался наименее популярным за 19 лет - 24% (в ноябре 2016 года было 39%).



На электоральный рейтинг Владимира Путина эти перепады не повлияли - после резкого снижения в июне 2018 года из-за пенсионной реформы он стабилен: 40% всех опрошенных или 54% готовых голосовать.



Отметим, Путин был избран на четвертый срок в марте 2018 года и в соответствии с действующей пока Конституцией выдвигаться в президенты на следующих выборах в 2024 году не имеет права.

