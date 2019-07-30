Долги по зарплатам в Украине приближаются к 3 млрд

По итогам июня задолженность по выплате зарплаты в Украине увеличилась по сравнению с маем на 5,1% и составила 2,857 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.



В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июля составила 1,694 миллиарда гривен, что на 10% больше показателя на 1 июня.



Данные приводятся без учета временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, и в Крыму.

